Augmenter les salaires fonction de l’inflation – Extraits de la lettre de Fabien Roussel aux adhérent·e·s

Pour la 4e fois en deux semaines, le gouvernement vient de sortir l’arme fatale, le 49-3, afin de couper court aux débats au sein de l’Assemblée nationale. Pourtant, ces derniers jours, nous étions parvenus à faire voter des amendements importants pour l’investissement dans le réseau ferroviaire, pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour des mesures d’urgence en faveur des habitants des Outre-Mer.

Le gouvernement impose ainsi sa politique d'austérité pour les budgets de l’État et de la Sécurité sociale. Et il vient de mettre en débat des propositions dangereuses sur l'immigration qui feront reculer les droits de toute la population, des salarié·e·s français·e·s et étranger·e·s. Nous ne mettrons pas cette politique en échec à coups de motions de censure minoritaires et qui prennent le risque de brouiller les repères idéologiques comme lorsque le Rassemblement national décide de voter celles de La France insoumise.

Les Français attendent des mesures fortes, notamment pour leur pouvoir d’achat par le biais de la hausse des salaires et des pensions de retraites.

Augmenter les salaires en fonction de l’inflation, dans le secteur public comme dans le privé, c’est possible et c’est même urgent !

C’est le sens de la proposition de loi que nous avons déposée à l’Assemblée nationale.

C’est pourquoi j'appelle chacune et chacun à se mobiliser partout dans le pays pour faire pression sur le gouvernement et obtenir avec les salarié·e·s et leurs organisations syndicales des avancées concernant les salaires et les pensions.

Soyons nombreux·ses à participer à la prochaine manifestation organisée par la CGT, la FSU et les organisations de jeunesse le jeudi 10 novembre prochain. Un tract est à la disposition de toutes et tous (télécharger le tract [2]). Faisons en sorte de le diffuser largement et d’appeler à manifester sur les réseaux sociaux. Organisons des réunions publiques pour populariser nos propositions sur les salaires, l'emploi et la formation ainsi que sur les retraites, alors que le gouvernement persiste à vouloir imposer dans les prochaines semaines un nouveau recul de l'âge de départ.

Les lycéens et les enseignants seront aussi mobilisés contre la réforme de l’enseignement professionnel lors d'une journée de grèves et de mobilisations le 17 novembre.

Et le 19 novembre, soyons nombreuses et nombreux à manifester partout en France contre les violences faites aux femmes.[…]

Restons mobilisé·e·s !

Fabien Roussel