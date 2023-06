Auteuil-Neuilly-Passy - Le billet de Gérard Streiff

Suite au Brexit, on chiffre à 6 000 le nombre de banquiers jusque-là londoniens qui débarqueraient actuellement à Paris, des traders de JPMorgan, Bank of America, Citi ou Goldman Sachs… Ils ont en général des profils de quadras avec enfants, et sont dotés de budgets autour des cinq millions d’euros. Bref des migrants très fortunés à la recherche d’appartements haut de gamme, attirés par l’ouest parisien où ils font monter les prix. « De quoi changer la physionomie de certains quartiers », dit la presse. On s’attend donc à une nouvelle sortie des Zemmour-Le Pen-Ciotti sur le grand remplacement à l’œuvre… du côté d’Auteuil, Neuilly, Passy.

Gérard Streiff