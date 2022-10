Avec vous sans tabou

Comme annoncé à l’Université d’été du Parti, Fabien Roussel entame un tour de France des régions à la rencontre des Français. Au total, 14 déplacements sont prévus sur six mois, le premier ayant eu lieu le 3 octobre dans le Pas-de-Calais (rencontre à ARC International, Gazonor à Sallaumines). Sur bien des enjeux (travail, énergie, école, santé), le dialogue mené lors de l’élection présidentielle va ainsi se poursuivre.

« Je retiens beaucoup du tour de France des entreprises construit entre 2019 et 2021, déclarait le secrétaire national lors du CN du 17 septembre dernier. Il m’a permis, avec les communistes, dans les territoires, de nous tourner vers le monde du travail, d’entendre la parole de celui-ci dans sa grande diversité, de porter nos propositions en matière d’emploi, de salaires, de conditions de travail ou de reconquête industrielle, et de mettre en débat notre visée pour une transformation radicale des modes de production notamment. »

Ce tour de France, plus de 130 lieux de travail visités, a largement alimenté notre projet pour l’élection présidentielle et n’est pas pour rien dans le grand nombre d’appels à voter recueillis dans de nombreuses filières. Il a aussi permis au Parti, dans des endroits où nous nous sommes saisis de cette initiative, de renouer des liens plus étroits avec les organisations syndicales et les salariés de ces entreprises. Il nous faut continuer de débattre, d’écouter, de rencontrer et c’est le sens de ce tour de France qui nous permettra aussi de rencontrer les forces de gauche, les acteurs du mouvement social et les confédérations syndicales. Ces rencontres doivent être l’occasion d’envoyer aussi des signaux forts en direction de nos concitoyens, sur leur rôle dans la construction d’une alternative de progrès.

Ce tour de France ne peut être la seule affaire du secrétaire national, ni même des seuls membres du CEN. Elle devrait impulser la mobilisation de l’ensemble du Parti, pour le tourner résolument vers le pays, écouter les salariés, les citoyens pour mieux penser le projet, les initiatives communistes et aussi poursuivre la mise en débat de ce projet original, porter de renouveau du communisme français comme alternative à la crise capitaliste.

« Je vise, poursuivais le secrétaire national, 14 déplacements construits avec les fédérations dans chacune des régions avec un débat direct avec les gens, les militants, ceux du Parti mais aussi les autres, issus d’autres formations ou de syndicats. Cela sera l’occasion de discuter avec les communistes, avec celles et ceux qui ont soutenu les Jours heureux, mais aussi avec ceux qui ont fait d’autres choix. Ces rencontres doivent permettre aux fédérations d’inviter les organisations syndicales, les acteurs associatifs, les élus locaux, les maires pour qu’ils nous disent leurs attentes, leur priorité. »

« Toutes ces initiatives, concluait le dirigeant, vont nourrir nos réflexions sur les luttes à mener, les rassemblements à construire. »