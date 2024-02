Aventuriers – Le billet de Gérard Streiff

Tout le monde (ou presque) a entendu parler du scandale provoqué par le parti allemand Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui exige de débarrasser l’Allemagne de centaines de milliers d’étrangers et d’« Allemands non assimilés », de restaurer ainsi l’homogénéité ethnique du peuple allemand. Ce que l’on sait moins c’est que dans le cadre du Parlement européen, l’AfD est le parti frère du RN de Le Pen/Bardella, ces deux partis étant les coanimateurs du groupe parlementaire d’extrême droite ID, Identité et Démocratie, un repaire d’aventuriers antisémites et de provocateurs nationalistes. Le Pen/Bardella n’ont sans doute pas encore eu le temps de dire à leurs Kamarades de porter la cravate, d'être présentable et d’oublier cette vilaine manie de dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°982, 7 février 2024.