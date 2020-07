Election du Maire de Vitry : Réaction du PCF

Alors que Jean-Claude Kennedy, élu largement à la tête d’une liste de rassemblement, avait la légitimité issue du suffrage universel, une majorité d’élu.es emmenés par Pierre Bel Loch en a décidé autrement. Ceci est incompréhensible et aucun débat interne à cette majorité ne peut justifier une telle décision.

La démocratie ne sort pas renforcée, alors même que celle-ci est déjà largement malmenée par le pouvoir. Il n’a pourtant jamais été aussi nécessaire de se rassembler face à ceux qui veulent porter des coups aux Communes et à la gestion originale des élus communistes, à la tête des collectivités qu’ils dirigent.

La direction nationale du PCF se désolidarise de telles pratiques et exprime son amitié à Jean-Claude Kennedy. Nous souhaitons qu’au plus vite le Parti communiste et la majorité des élus de Vitry retrouvent leur unité dans l’intérêt des populations.