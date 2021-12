Bébés capitalistes

À lire Les enfants naufragés du néolibéralisme de la psychanalyste Danièle Epstein. Elle montre comment les jeux mis désormais à disposition des plus petits sont truffés des notions de marché, de gain, d’accumulation. On ne joue plus, on gagne du fric. Sur ces jeux, tout a une valeur, il faut toujours payer quelque chose. « Le système néolibéral fait de nos enfants les otages d’un monde qui tourne en boucle autour d’un système marchand qui organise le gaspillage », écrit-elle.



Gérard Streiff