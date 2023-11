BATAILLE CULTURELLE - Quelle humanité voulons-nous être ? – Deuxième convention du PCF pour l’art, la culture et l’éducation populaire.

2 décembre 2023 / 9 h 30 – 17 h

Espace Niemeyer / Place du Colonel-Fabien / Paris 19e

Imaginaires, représentations et politique, quelle bataille pour partager une culture émancipatrice ?

« L’unique et la plus belle chose qu’une œuvre d’art puisse accomplir, c’est d’éveiller un autre état du monde », Heiner Müller

Tout concourt à fonder l’espérance du dépassement d’un capitalisme de plus en plus morbide : la misère qui s’étend, le dérèglement climatique, la guerre qui fait rage.

Mais c’est l’imaginaire réactionnaire, conservateur, nationaliste et xénophobe qui occupe la sphère médiatique et politicienne, tandis que les nombreux mouvements contestataires et alternatifs peinent à se faire entendre et à se coordonner dans une dynamique authentiquement révolutionnaire.

Les discours politiques dominants accompagnent ou attisent une profonde crise des représentations symboliques. Il n’est en revanche plus souvent question d’art ou d’éducation populaire, sauf sous l’angle de la crispation identitaire. À mesure que le langage est privé de crédibilité rationnelle et de puissance poétique, les lieux et temps du partage de la métaphore se raréfient.

Comment les artistes, les acteurs et actrices, les militantes et militants de l’action culturelle peuvent-ils contrecarrer leur paradoxale invisibilisation du champ de l’action publique et réenchanter les imaginaires ?

Cette convention, qui n’épuisera pas tous les sujets tant ils sont nombreux a vocation à remettre l’enjeu culturel au cœur des combats communs. Il y a urgence.

Samedi 2 décembre

Accueil

Discours d’ouverture par Pierre Dharréville

Thématiques

Le travail et sa transformation : un défi culturel

Les questionnements sur le travail n’ont jamais été si nombreux. Le travail est en crise. Il connaît une crise de sens. Il est trop souvent gâché, abîmé, méprisé. Malmené par les injonctions à la compétitivité, à la productivité ou à la rentabilité, par le management toxique, il est entravé dans sa puissance émancipatrice. Pour continuer à s’en servir, les forces néolibérales nous servent le discours de la « valeur travail », ce fameux « goût de l’effort » et de la docilité. La crise environnementale impose de repenser le rapport de l’homme aux activités humaines articulant des exigences sociales et écologiques. Libérer le travail est un gigantesque défi culturel.

Citoyennes et citoyens du monde : un atout de l’humanité pour une ambition commune

Face aux grandes peurs agitées par les droites extrêmes, les nationalismes racistes et guerriers partout dans le monde, il est primordial d’affirmer une humanité plurielle faites de cultures partagées et d’imaginaires ajoutés. Pour cela il est Indispensable de construire les ponts qui relient les archipels plutôt que les murs qui isolent, enferment, empêchent les circulations, les échanges, les conversations. Affirmer la créolisation du monde c’est tenter de mettre fin aux imaginaires de dominations et aux imaginaires impérialistes, aux fantasmes identitaires qui infusent dans les représentations du monde et hypothèquent l’avenir. C’est oser la fraternité et la sororité, l’égalité et la liberté. C’est oser, en assumant les blessures de notre histoire coloniale, sortir de tous les néo colonialismes. C’est oser inventer un nouvel universalisme qui promeut des valeurs humanistes communes en valorisant le multiple, la relation et la coopération durable, solidaire et pacifique.

L’humanité face à ses limites et ses défis, quelle place pour l’humain dans l’humanité de demain ?

L’humanité est confrontée à des défis vertigineux, angoissants parfois, qui placent l’idée même de progrès au cœur d’une discussion incontournable, entre fuite en avant et retour à la terre. Et qui travaillent nos imaginaires.

Le défi écologique nous confronte à la finitude de la planète et aux ravages que lui impose le capitalocène. Nous ne pouvons plus penser le progrès de la même façon. Et pourtant, il faut imaginer l’avenir.

La révolution numérique et son corollaire, l’intelligence artificielle, sont en train d’entrer dans nos vies sans même que nous en ayons totalement conscience. Il ne s’agit pas simplement d’une question technologique, c’est aussi et peut-être d’abord une question anthropologique.

Quelle place pour l’humain dans l’humanité de demain ?

Séance de clôture

Quel récit, quel chemin, quels horizons pour demain ?

Citoyennes et citoyens de monde, artistes, intellectuels et intellectuelles, acteurs et actrices du secteur culturel, comment faire ensemble pour aller vers un monde de Paix, de Démocratie, de Liberté ? Comment faire face à la montée des nationalismes et des populismes qui travaillent à imprégner les consciences ? Comment enclencher un mouvement pour inventer un monde des communs ? Quelles politiques publiques de la culture, de l’art, de la création et de l’éducation populaire ? Quels mouvements populaires ?