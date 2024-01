Bourse - Le billet de Gérard Streiff

Grandeur et misère du libéralisme : l’AME, l’Autorité des marchés financiers, estime, après études et enquêtes, que la Bourse revient à la mode.

Faire un placement en actions séduirait, dit-elle, de plus en plus de monde. Et en particulier les jeunes, les moins de 35 ans : 43 % d’entre eux s’y intéresseraient (+ 13 % en un an). Mais lorsque l’on rentre un peu dans le détail, un autre chiffre vaut le détour : les plus jeunes sont les plus exposés aux arnaques, apprend-on. Attention aux offres qui circulent sur les réseaux sociaux, relayés par des influenceurs. 35 % des moins de 35 ans ont déjà été victimes d’une escroquerie sur un placement financier.

Gérard Streiff

Publié dans CommunisteS, numéro 979 du 17 janvier 2024.