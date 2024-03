Boycott - Le billet de Gérard Streiff

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir étaient « complices » de l’URSS. C’est la révélation fracassante que fait le journal préféré des huissiers de notaires et des sacristains, Le Figaro Magazine. Cette « révélation » a suscité un petit courrier des lecteurs (numéro du 1er mars, p. 10) où il est dit : « Ces deux communistes devraient être boycottés dans les bibliothèques et les écoles ». Voilà qui est sans doute un avant-goût de la politique culturelle que nous concoctent Bardella-Ciotti demain, s’ils prenaient le pouvoir : on aurait droit, dans des bibliothèques rebaptisées Finkielkraut, aux seuls livres de Finkielkraut et, parfois, si on est sage, à quelques conférences de Finkielkraut. Ça fait envie…

Article publié dans CommunisteS, n°986, 6 mars 2024.