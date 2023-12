Ce mardi 12 décembre, la Confédération européenne des syndicats (CES) a réussi son pari de rassembler à Bruxelles des milliers de manifestant·es venu·es de toute l’Europe pour dire non à l’austérité.

Le PCF y était bien représenté, notamment grâce aux camarades des fédérations du Nord et du Pas-de-Calais, venu•es en voisin•es. Derrière notre belle banderole au slogan plein d’espoir « Paix, climat, pouvoir d’achat. Travailleurs•ses de toute l’Europe, unissons-nous ! », nous avons défilé jusqu’au Parlement européen contre les politiques austéritaires de nos gouvernements respectifs et contre celles que nous promet l’Union européenne.

Le fléau de l’inflation a gagné l’Europe entière, grignotant petit à petit nos salaires et nos pensions, alors que dans le même temps, les profits des entreprises continuent de croître de manière indécente. Les gouvernements comme les employeurs refusent d’augmenter les salaires, accentuant de manière terrible les inégalités entre les travailleurs·ses et notamment entre les femmes et les hommes.

À la veille d’une réunion de la Commission européenne qui souhaite durcir encore le Pacte de stabilité et de croissance, nous étions donc nombreux·ses à marcher dans les rues de la capitale belge pour demander plus d’investissements dans les services publics et la protection sociale, des salaires décents fixés par des conventions collectives, ainsi qu’une politique industrielle européenne compatible avec les objectifs climatiques et qui respecte la qualité et la durabilité des emplois.

Alors que nous sommes encore en plein cœur d’une crise énergétique et tandis que la guerre bat son plein en Ukraine et au Proche-Orient, ces coupes claires dans les budgets auront des répercussions concrètes sur les conditions de travail, les salaires, la protection sociale... Il était donc primordial, pour les syndicats comme pour les partis politiques, de se mobiliser conjointement pour mettre la pression sur nos gouvernements et pour faire entendre la voix des salarié·es au niveau européen.

Plutôt que suivre des politiques de concurrence généralisée, les différentes forces syndicales et politiques rassemblées à Bruxelles souhaitaient mettre en avant et promouvoir la coopération et la solidarité à l’échelle européenne. L’avenir de l’Europe n’a pas à être celui que nous promettent les gouvernements libéraux, nous pouvons en construire un à notre image, et qui saura défendre nos valeurs et nos convictions.

Face à la montée effrayante des forces d’extrême droite dans un nombre croissant de pays européens, nos organisations se battent pour dénoncer les impasses dans lesquelles nous mènent les politiques européennes actuelles et pour démontrer que les réponses amenées par l’extrême droite ne sont pas celles que nous souhaitons mettre en place pour nos populations.

Cette belle unité du monde du travail et des salarié•es, c’est ce que nous souhaitons construire tout au long de notre campagne pour les élections européennes, grâce à notre tête de liste Léon Deffontaines et aux camarades qui seront présent•es sur la liste qu’il conduira.

Léna Mons

Article publié dans CommunisteS, numéro 976, du 13 décembre 2023.