Camp d'été 2023 du MJCF : c'est parti !

L’édition 2023 du camp d’été est lancée ! 120 jeunes communistes sont au bord de l’océan pour de la formation pratique et théorique, des ateliers sports, théâtre, chorale, initiation au journalisme écrit ou bases de l’audiovisuel.

Le camp d’été des Jeunes Communistes, c’est aussi un peu les vacances, et ça fait du bien ! Beaucoup disent faire de la politique autrement, nous, nous le faisons. Nous parlons toute l’année d’éducation populaire, en voilà un bel exemple.

L’année a été longue pour les communistes, mais aussi pour les jeunes qui bossent, les étudiantes et étudiants, les lycéennes et lycéens. Les vacances arrivent donc à point nommé. Pourtant tout le monde n’y aura pas droit. L’an dernier, une personne sur deux a rencontré des difficultés pour partir en vacances. Si nous souhaitons conquérir un travail émancipateur, nous nous battons aussi pour le droit au repos, le droit aux congés, le droit à la déconnexion.

Tout le monde devrait pouvoir partir en vacances. Toutes les initiatives prises par le Secours populaire, ou ici les Jeunes Communistes, sont de véritables bols d’air pour celles et ceux ne pouvant pas partir. Nous devons construire une nouvelle société où la recherche permanente du profit ne sera plus qu’une vieille lune du passé. Le bonheur des femmes et des hommes sera notre seule boussole. Cette société nous l’appellerons communisme.

Le camp d’été du MJCF, c’est aussi un moment où nous échangeons sur nos pratiques militantes, nous mettons en commun des expériences. Nous parlons des campagnes locales qui marchent, de la bataille sur les transports en Haute-Garonne, sur le logement à Paris, ou sur la gratuité des protections hygiéniques en Seine-Maritime ou dans les Hautes-Pyrénées. Venir au camp d’été, c’est s’armer pour l’année qui arrive.

Nous parlerons de marxisme évidemment, de travail, d’éducation, de la lutte contre l’extrême droite, du Sahara occidental, de la Palestine, d’impérialisme, mais aussi d’environnement avec Amar Bellal.

Au-delà du camp d’été national, de plus en plus de fédérations organisent leur propre camp d’été local. Ce genre d’initiatives, alliant vacances et formation, sont à multiplier partout. C’est aussi comme ça que nous renforcerons le Mouvement.

Assan Lakehoul

Secrétaire général du MJCF