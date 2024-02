Campagne dans le Gard

Mardi 13 février, premier acte de la campagne des élections européennes dans le Gard pour Léon Deffontaines et Fabien Roussel. Ils ont d’abord été accueillis en fin de matinée au pôle multi modal de Pont-Saint-Esprit par la section locale, son secrétaire Élian Cellier, en présence de la mairesse, Claire Lapeyronie (divers gauche), Jean-Luc Gibelin (PCF), vice-président de la région Occitanie, en charge des mobilités, Patrick Malavieille (PCF), candidat aux européennes, vice-président du département du Gard, en charge de la culture, de Vincent Bouget, secrétaire départemental PCF du Gard, Julien De Benitto, secrétaire départemental PCF du Vaucluse.

Rassemblement pour rappeler devant la gare l’indispensable bataille du rail, moyen de transport écologique du futur, permettant, en étant pleinement un service public, transport de fret et transports de voyageurs (étudiants, lycéens, retraités, salariés) à moindres coûts, en sécurité.

La gare de Pont-Saint-Esprit n’a pas été choisie au hasard. La ligne régionale dite de la rive droite du Rhône vient en effet, l’an dernier, d’être rouverte. Les trains de voyageurs circulent à nouveau entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit. Des discussions sont en cours avec la Région Rhône-Alpes afin de poursuivre la réhabilitation de la ligne jusqu’en Ardèche.

Cette réouverture est le résultat d’une très longue bagarre (plus de 40 ans) menée avec acharnement par un collectif, sous la houlette de Laurette Bastarolli, ex-conseillère régionale communiste. Jean-Luc Gibelin, depuis deux mandats, a repris le flambeau jusqu’à obtenir satisfaction. La région Occitanie, dirigée par Carole Delga, a mis en place une politique des transports particulièrement progressiste : gratuité des transports pour les étudiants, les scolaires, réductions et abonnements à prix réduit en tous genres, trains à 1 euro les premiers week-ends de chaque mois durant les mois d’été…

De l’utilité d’avoir des élu·es communistes…

Il en a été question, le soir, de l’utilité d’avoir des élu·es communistes au Parlement européen, à Saint-Martin-de-Valgalgues, commune proche d’Alès, dont le maire PCF, Claude Cerpèdes, a reçu le duo Léon Deffontaines-Fabien Roussel dans la salle Adrienne-Horvath, ex-maire et députée PCF du département entre 1978 et 1986. Salle comble, plus de 700 participant·es.

Les trois candidats, puisque Patrick Malavieille s’est joint naturellement à eux, ont répondu avec franchise aux questions de la salle : il y fut question de féminisme, de transports, de paix, de Mayotte, de culture, de non-concurrence entre les salariés, de droits sociaux, de coopération, d’éducation, du Rassemblement national…

Une volonté commune affichée de partager le souci d’améliorer l’Union européenne en faveur de tous ses habitants. Le format question/réponse choisi pour cette rencontre a donné à toutes et tous le sentiment que la discussion est le meilleur garant pour faire fonctionner la démocratie, par ailleurs si abîmée.

Denis Lanoy

Article publié dans CommunisteS, n°984, 23 février 2024.