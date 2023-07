Campagne de renforcement : vers 10 000 adhésions

Lors de notre 39e Congrès, nous nous sommes donné pour ambition de réaliser « au minimum 10 000 nouvelles adhésions d’ici trois ans, en nous adressant à toute la société, au salariat, aux catégories populaires, aux femmes, à la jeunesse, au monde de la culture et de la création artistique ».

Un Parti renforcé est indispensable pour nous permettre d’être utiles à nos concitoyens, pour résister face aux offensives réactionnaires, d’où la décision du Comité exécutif national de lancer une grande campagne nationale de renforcement dès cet été.

Depuis le début de l’année et au sortir d’un mouvement social inédit, nous avons réalisé 1 785 adhésions, démontrant que le discours du Parti communiste trouve écho chez des milliers de citoyen·nes et que l’objectif fixé est certes ambitieux mais atteignable.

Après les objectifs à atteindre, nous allons transmettre aux fédérations une feuille de route dans laquelle trois grands chantiers sont déclinés. Tout d’abord, la mise à jour de notre site Cociel.pcf.fr. Le logiciel est insuffisamment exploité et doit devenir un outil central pour notre organisation. Ensuite, le recensement des potentiels futurs adhérent·es. Il s’agit principalement d’un cercle proche auquel nous ne proposons jamais l’adhésion. Et pour finir, les lieux où nous souhaitons nous implanter en priorité avec la volonté à terme d’y créer des cellules d’entreprises ou de quartier.

Cette campagne nécessite un travail de proximité. Elle ne peut pas se limiter à une diffusion de tracts ou un collage d’affiches. Elle doit nous permettre d’aller au contact de nos concitoyen·nes. Les pétitions sont un outil militant particulièrement utile et nous invitons les communistes à s’emparer de celle que nous venons de lancer « Pour l’augmentation des salaires et des pensions ! »

Le 1er juillet, à l’issue de la séance du Conseil national, nous avons présenté aux secrétaires départementaux, les responsables à la vie du Parti et à la communication, la campagne, le kit de renforcement et un tutoriel Cociel, présentation suivie d’un moment questions/réponses. Cet échange a permis aux camarades d’exprimer leur satisfaction de voir le Parti s’emparer à nouveau de la bataille du renforcement, de retrouver des gestes militants que nous avions un peu perdus et, également, de nous faire des propositions complémentaires telles que les actions de solidarité, les remises de carte, la proposition systématique de la cotisation, sans oublier l’accueil des nouveaux adhérent·es dans un cadre fraternel et régulier.

Et puisqu’il s’agit bien de renforcer le Parti sur le long terme, nous avons parlé « formation », atout pour bien vivre son activité politique, maîtriser l’organisation, donner les outils pour s’émanciper. Adhérer au PCF pour être libres et renforcer pour former de nouvelles générations de militant·es qui participeront au renouvellement et à la féminisation de nos directions

« L’homme est né pour le bonheur et la liberté, et partout il est esclave et malheureux ! La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être et partout la société le dégrade et l’opprime ! Le temps est arrivé de le rappeler à ces véritables destinées !... » (Robespierre)

Véronique Mahé

Membre du Comité exécutif national