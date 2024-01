Casquettes – Le billet de Gérard Streiff

Anne-Marie Idrac préside depuis quelques jours la Sanef, fameuse (et contestable) société d’autoroutes dont on parle beaucoup ces jours-ci (où elle succède à Alain Minc, un expert, comme on sait, des questions autoroutières : mais Minc est expert en tout, c’est bien connu). Idrac, donc, après avoir été secrétaire d’État, avoir présidé la Ratp puis la Sncf, multiplie les petits jobs ; on la retrouve aux conseils d’administration de Bouygues, de TotalEnergies, de Saint-Gobain, d’Air France/KLM ; ex-présidente de Toulouse Blagnac, elle est consultante chez Sia Partners et supervise France Logistique, un lieu clé où s’entremêlent public et privé. On hésite sur le mot exact pour caractériser l’action de cette macroniste assumée : gloutonnerie, voracité, avidité ? Le Figaro Économie dit qu’elle « cumule les casquettes ». C’est gentiment dit.

Gérard Streiff

Article publé dans CommunisteS, n°981, 31 janvier 2024.