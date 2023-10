Catastrophe humanitaire : fin du blocus et cessez-le-feu immédiats à Gaza !

Le blocus total de Gaza conduit à une véritable catastrophe humanitaire avec un million de palestinien·nes déplacés et privés de tout, d'électricité, d'eau et de nourriture !

À ce blocus s'ajoute un déluge de feu avec des bombardements qui, en frappant de nombreux civils, sont autant de crimes de guerre de l'armée israélienne.

L’hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza a été victime d’une frappe qui a conduit à la mort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Le Parti communiste français exprime sa solidarité avec les familles endeuillées. Seule la désignation immédiate d’une commission internationale d’enquête peut faire toute la lumière sur cette tragédie. Notre pays doit agir en ce sens.

Les actions terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, à l’encontre de la population civile israélienne, que nous condamnons avec la plus grande fermeté, ne justifieront jamais la punition collective infligée aux Gazaouis par le gouvernement d’extrême-droite au pouvoir dans l’Etat d’Israël.

Joe Biden s’est rendu à Tel-Aviv. Il n’envisage pas de faire pression sur Benyamin Netanyahou pour un cessez-le-feu. Ce qui revient à cautionner un engrenage extrêmement dangereux pour le peuple palestinien, le peuple israélien et l’ensemble de la région.

Une action diplomatique de la France et de l’Union européenne est cependant plus que jamais nécessaire pour un cessez-le-feu immédiat et pour l’acheminement en urgence d’une aide humanitaire massive au profit de la population de Gaza. Une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, sur la base des résolutions de l’ONU, incluant la reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël, est la seule perspective possible pour mettre un terme à l’horreur.

Parti communiste français,

Paris, le 19 octobre 2023.