Cessez le feu immédiat et permanent à Gaza ! – Le PCF du Val de Marne s’engage pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens

La fédération du Val-de-Marne a organisé un meeting de solidarité pour Gaza le 16 janvier à Villejuif. Cette soirée, qui a réuni plus de 300 personnes, fut un franc succès. Les communistes ont invité Yassar Ayoub, de l’ambassade de Palestine en France, Aida Touma Suleiman, députée communiste israélienne à la Knesset, Jean-Paul Lecoq, député communiste à l’Assemblée nationale et Pierre Barbencey, grand reporter à l’Humanité

L’objectif de cette soirée est de faire grandir la mobilisation citoyenne pour la libération de la Palestine et la paix. Plus d’une dizaine d’acteurs associatifs sont présents, dont Amnesty International, les groupes locaux AFPS, la CGT, BDS... Ce fut l’une des clés de la réussite de l’évènement.

Gaza, c’est l’enfer sur terre. Depuis plus 100 jours, le monde impuissant assiste aux massacres du gouvernement d’extrême droite israélien contre le peuple palestinien. Depuis l’attaque criminelle du Hamas, ce sont 25 000 morts, deux millions de personnes soumises à des déplacements forcés, destruction de Gaza par les bombes. Israël refuse de montrer ses crimes au monde entier : 113 journalistes assassinés.

Mais le peuple palestinien résiste pacifiquement avec courage et dignité.

Pierre Garzon, maire de Villejuif, rappelle l’action de la ville pour la Palestine, au travers notamment de la coopération décentralisée. Pour Ozer Özturun, secrétaire départemental, la paix est un engagement important des communistes et des élus du Val-de-Marne : « Notre solidarité politique et financière est encore plus importante aujurd’hui, car il faut répondre à l’urgence humanitaire et demain tout reconstruire. »

Leila Shahid fait parvenir un message de combat. En termes de justice internationale, la requête de l’Afrique du Sud contre Israël pour crime de génocide constitue un espoir. C’est la première fois que les dirigeants d’Israël sont contraints de se justifier. Venant d’un pays qui a combattu et mis fin à l’apartheid, c’est aussi un symbole. Cette analyse est partagée par les autres invités.

Ils s’accordent pour dire que le conflit n’a pas commencé le 7 octobre, mais s’inscrit dans un processus historique d’expulsion, de colonisation, de nettoyage ethnique et d’apartheid qui dure depuis plus de 75 ans. L’acharnement militaire d’Israël, ses frappes au Liban font craindre un risque d’embrasement du conflit au Moyen Orient qui menace la paix à l’échelle mondiale.

Pour Yassar Ayoub, ce qui se passe à Gaza dépasse toutes les souffrances déjà endurées par les Palestiniens depuis 1948. En Cisjordanie occupée, les colons et l’armée israélienne font vivre un régime de terreur aux Palestiniens, expulsent, emprisonnent et tuent. Il rappelle les mots de Nelson Mandela : « Tout discours sur la paix restera creux tant qu’Israël continuera à occuper le territoire palestinien. »

Aida Touma fait une intervention combattive et émouvante. Elle remercie le PCF de l’avoir invitée à faire une tournée politique en France. Expulsée de la Knesset pour deux mois, elle explique qu’Israël réprime la voix des communistes et des pacifistes. Les Palestiniens en Israël subissent le même sort. Elle tient à montrer toute la solidarité du PCI pour la résistance du peuple palestinien. L’impunité d’Israël doit cesser. Sans justice, il ne peut y avoir de paix entre Palestiniens et Israéliens. Les Etats-Unis et l’Union européenne doivent prendre leurs responsabilités politiques pour mettre fin à la guerre et sanctionner Israël.

Jean-Paul Lecoq, initiateur du projet de résolution déposé à l’Assemblée nationale contre l’apartheid israélien, insiste sur la nécessité de faire grandir un grand mouvement de solidarité internationale. L’action de la France, de la diplomatie, l’application du droit international sont un levier. L’implication des parlementaires et élus communistes est essentielle. Il faut du courage politique pour dénoncer les crimes d’Israël et ne pas se laisser enfermer dans l’idée que combattre la politique d’Israël est de l’antisémitisme.

Enfin, Pierre Barbencey, de retour de Cisjordanie occupée, décrit la situation politique en Palestine au sein de l’OLP, ainsi que la place des mouvements islamistes, dont le Hamas. Il montre les rapports de force qui se jouent au sein de la société palestinienne, en particulier depuis le 7 octobre. Pour le PCF, l’enjeu est de soutenir les forces progressistes et laïques en Palestine, pour la construction d’une perspective politique à gauche, dans le cadre du droit à l’autodétermination du peuple palestinien souverain.

Les invités ont été fortement applaudis par la salle, en scandant ces mots : « Palestine vivra, Palestine vaincra ! »

En conclusion de cette soirée, il est rappelé que l’urgence, c’est un cessez le feu immédiat et durable pour ouvrir des perspectives pour la paix !

Des solutions politiques existent : Le PCF propose un plan de paix international, sur la base des résolutions de l’Onu, dont la reconnaissance de l’État de Palestine, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale… Il est urgent de faire grandir les mobilisations pour la paix afin d’instaurer un nouveau rapport de forces international. La France doit soutenir l’action de l’Afrique du Sud pour crimes de génocide et saisir le Cour internationale de Justice.

Pour les communistes du Val-de-Marne, c’est aussi multiplier des actions de solidarité concrètes, en proposant un appel aux collectivités territoriales à renforcer les coopérations entre les communes du département et les territoires palestiniens. Le PCF propose également la création d’un large collectif de solidarité départemental avec tous les acteurs citoyens, associations, syndicats, partis politiques…

C’est aussi le lancement d’une campagne de collecte financière pour soutenir les familles touchées par la guerre et la famine, participant à la campagne de crowdfunding sur HelloAsso et en utilisant le flashcode

Le PCF a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien. C’est une cause juste, un combat universel pour les droits, la justice, la liberté et la paix dans le monde.µ

Cristine Hernandez

responsable de la commission

Relations Internationales PCF 94

Article publié dans CommunisteS n°980, le 24 janvier 2024.