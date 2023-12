Chili : le PCF se félicite du rejet de la constitution d’extrême droite

Le peuple du Chili a rejeté par référendum dimanche 17 décembre le projet de constitution rédigé par l’extrême droite. Avec presque 56% des voix, le rejet du projet ne souffre d’aucune discussion. La majorité est forte. Le scénario du pire a été largement contrecarré.

C’est avec soulagement que le PCF apprend cette victoire des démocrates chiliens. Le Chili montre qu’il n’y a pas de fatalité face à la montée des forces d’extrême droite à laquelle nous assistons dans le monde.

Si le projet de l’extrême droite a été mis en échec, il n’en reste pas moins que le problème du changement de la constitution héritée de Pinochet demeure entier. Les Chiliens sauront trouver le chemin pour se donner une constitution démocratique.

Le Chili progressiste soutient le gouvernement du président Gabriel Boric auquel participent les communistes. Le président et son gouvernement sortent renforcés et peuvent continuer à agir pendant deux ans encore. Cette victoire va redonner du souffle et de l’élan à l’ensemble des forces démocratiques du Chili pour réaliser le programme sur lequel elles ont été élues. L’exigence de réformes concernant entre autres la santé, les retraites, l’école publique, la sécurité… va pouvoir s’exprimer avec plus de forces.

Le PCF exprime sa solidarité avec l'ensemble des forces de progrès au Chili, en particulier avec le Parti communiste du Chili, qui ont joué un rôle majeur dans ce résultat.

Parti communiste français, 20 décembre 2023