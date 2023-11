Civilisations - Le billet de Gérard Streiff

Zemmour est un homme simple qui aime les idées simples. Du genre : l’heure aujourd’hui est aux conflits de civilisations. Le voici donc parti en croisade, chevalier de la civilisation judéo-chrétienne, contre les infidèles du monde arabo-musulman. Deux délégations de son parti étaient donc ces jours-ci l’une à Erevan pour protéger les chrétiens arméniens, l’autre à Jérusalem pour exalter cette vieille terre sainte. Las, à Erevan, on leur a surtout parlé du soutien d’Israël à l’Azerbaïdjan et à Jérusalem, les zemmouriens ont été les témoins des brimades (et autres crachats) que les juifs orthodoxes réservent aux pèlerins et dignitaires chrétiens. « Certains me reprochent d’être allé vers l’Orient compliqué avec une idée simple », se désole Zemmour dans Le Figaro. C’est pas faux.

Gérard Streiff