CNDP, PPE et autre SNBC – Le billet de Gérard Streiff

Lors d’une rencontre avec les ONG, Gabriel Attal a promis l’organisation prochaine d’un (nouveau) grand débat dans le cadre du CNDP, qui devrait porter sur le PPE mais aussi sur le SNBC. C’est en tout cas ce que nous annonce la presse économique. Il faut un décodeur pour traduire ce charabia : le gouvernement voudrait mettre à l’ordre du jour la question de l’énergie, il ne serait pas trop pressé d’aboutir et il envisagerait à terme une loi, une petite loi, sur le sujet. N’empêche, on reste admiratifs devant la capacité de nos technocrates à simplifier (et faciliter) le débat politique.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°988, 20 mars 2024.