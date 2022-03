International

Colombie : le PCF salue le résultat historique des élections législatives

Les résultats des élections législatives en Colombie représentent une victoire historique des forces progressistes, alternatives et de gauche dans le pays. Au Sénat comme à la Chambre, celles-ci augmentent en effet sensiblement leur représentation, obtenant notamment des sièges dans des régions jusqu’alors entièrement contrôlées par la « politique traditionnelle ».

Cette victoire constitue l’aboutissement des longues et courageuses luttes syndicales, paysannes, féministes, étudiantes, autochtones, afrodescendantes, de jeunes, de défense des droits humains, menées avec détermination malgré une répression brutale. Elle est également l’écho et le prolongement de l’explosion sociale de 2021.

Le Parti communiste français salue le peuple colombien qui vient de poser un jalon essentiel pour la transformation sociale et démocratique du pays. Il félicite le Pacto histórico, son candidat présidentiel Gustavo Petro, et l’ensemble des forces de progrès pour cette importante victoire, à quelques semaines des élections présidentielles.



Face aux nombreuses dénonciations de fraude, d’achat de votes, de menaces et d’intimidations contre les électeurs dans plusieurs régions du pays, le PCF appelle à la plus grande vigilance et à une action forte de la communauté internationale pour garantir l’expression libre et démocratique de la souveraineté populaire.*

Parti communiste français

Paris, le 17 mars 2022