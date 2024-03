Communiqué de la commission du vote - résultats de la consultation des communistes pour la liste aux élections européennes

Ce week-end, les adhérent·es du Parti communiste français étaient appelé·es à voter pour adopter leur liste aux élections européennes conduite par Léon Deffontaines.

23 375 adhérent·es ont pris par au vote. 23 197 se sont exprimés.

Ils ont approuvé à plus de 92% (92,79 %, soit 21 524 votant·es) la proposition de leur direction nationale d'une liste de large rassemblement composée, aux côtés des candidatures du PCF, de représentant·es de trois autres forces de gauche (Gauche républicaine et socialistes, l'Engagement - parti fondé par Arnaud Montebourg et Les radicaux de gauche) et de nombreux·ses militant·es syndicaux·ales engagé·es dans des luttes sociales, uni·es pour le monde du travail. 3,02 % (700 votant·es) ont voté contre et 4,19 % (973 votant·es) se sont abstenu·es.

C'est un vote massif des communistes qui, à plusieurs dizaines de milliers, engagent une nouvelle étape de leur campagne européenne pour faire élire le 9 juin prochain le plus grand nombre possible de député·es de notre liste au Parlement européen.

Ce rassemblement de citoyens et citoyennes engagé·es, de républicain·es, d’acteur·rices du mouvement social, de quatre partis de gauche, a encore vocation à s’élargir à tous celles et ceux qui, à gauche, partagent notre ambition pour reprendre la main sur l’avenir de la France et de l’Europe.

Paris, le 11 mars 2023

