Congrès de la section de Paris 18e

Si notre congrès de section s’est déroulé le week-end des 4 et 5 mars, ce moment démocratique n’est en fait que l’aboutissement d’un travail de fond opéré en amont. Nous nous sommes en effet réunis trois fois en assemblée générale : une première fois pour discuter du texte proposé par le CN, une seconde fois sur les textes soumis au vote des 27/28/29 janvier et une troisième fois sur le projet de révision des statuts. Ce travail en amont a été déterminant pour associer le plus de camarades possible aux premières réflexions et pour faciliter le travail d’amendements individuel et/ou en cellules.

À la fin de ce processus, les camarades m’ont transmis leurs amendements : ce sont ainsi plus de 200 amendements - 150 sur le texte et 50 sur les statuts - qui ont été centralisés par la section. Conformément aux statuts du Parti, la liste de ces amendements ainsi que les listes soumises au vote du congrès (nouveau comité de section, délégation pour le congrès fédéral et candidatures de la section pour le Conseil départemental) ont été transmises en amont aux adhérent·e·s.

Pour faciliter l’examen des amendements, ceux-ci avaient été compilés et imprimés dans un tableau présentant le texte avant et après amendement en mettant en rouge les évolutions du texte. Le jour J, on distribue ce tableau (23 pages) avec le rapport d’activité de la section depuis janvier 2021, et bien sûr… on prépare une grande quantité de café !

Nous inaugurons notre congrès par la présentation du rapport d’activité, son amendement, ainsi que des pistes de réflexion et de travail comme féminiser la section, mieux articuler le travail de nos élu·e·s municipaux avec notre activité militante, davantage s’impliquer dans nos quartiers, poursuivre l’amélioration du fichier adhérent·e·s, ou encore mieux entretenir les liens avec les sympathisant·e·s.

Après l’examen de 75 amendements sur la base commune, le déjeuner est bienvenu : chaque camarade est venu avec un plat à partager pour le repas. Moment mémorable : Gabriele, notre camarade italien, revenu avec un délicieux plat de pâtes qu’il était parti réchauffer au four chez lui.

Nous reprenons sur les amendements du texte de base commune et achevons la 7e partie. Beaucoup de débats ont pu être abordé pendant la journée : projet communiste, impérialisme notamment français, Union européenne, perspectives électorales et aussi renforcement du Parti.

La journée se termine par le vote des listes proposées au vote : Lounis Ibadioune, véritable mascotte du 18e, quitte le comité de section ainsi que le Conseil départemental. Une nouvelle équipe de 4 femmes et 3 hommes est élue pour animer la section.

La soirée s’achèvera avec un pot fraternel, mais nous reprendrons l’examen des amendements sur les statuts le lendemain matin…, avec du café cette fois ! Nous abordons notamment : le rôle des élus, organisation du Parti, devoir de l’adhérent·e, politiques d’adhésion et de cadres à destination des femmes, ouvriers et employés, etc.

Le congrès se terminera dans la brasserie voisine, toujours tout en fraternité ! Prochaine étape pour nos 12 délégué·e·s : le congrès fédéral !

Fanny Chartier