Construisons un nouveau front populaire, pour une France libre, heureuse et forte ! - Motion adoptée par le 39e Congrès du PCF

Réuni·e·s à l’occasion de leur 39e Congrès, les communistes réaffirment leur soutien à l'intersyndicale et appellent à participer aux prochaines mobilisations. Ils saluent les millions d’hommes, de femmes, de jeunes réunis dans les grèves, les manifestations, les actions de blocage.





Ils appellent le Président de la République à entendre enfin ce qu’exprime notre peuple : l’exigence du retrait de la réforme des retraites.

Ils et elles entendent, plus que jamais, faire reculer ce gouvernement, à travers leur engagement pour le retrait du projet comme par la construction du référendum d’initiative partagée proposé par les parlementaires communistes et soutenu par 252 sénateurs, sénatrices et député·e·s.

Ils et elles affirment qu’il est possible d’assurer une bonne retraite à toutes et tous par un droit à la retraite à 60 ans avec une pension à taux plein garantie pour une carrière complète. Pour y parvenir, nous proposons de créer une cotisation sur les revenus financiers des entreprises et moduler à la hausse le taux de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui taillent dans l’emploi, la masse salariale.

Nous ne lâcherons rien !

La France vit à l’heure d’une bataille historique entre le travail et le capital.

Le rejet de cette réforme par l’immense majorité du monde du travail s’ancre dans une réalité : le travail ne paye plus et l’inflation fait rage alors même que les profits s’envolent, l’exploitation autant que la perte de sens du travail grandissent avec l’obsession de la rentabilité du capital.

La légitimité du mouvement social, celle de l’intersyndicale, des millions de grévistes et manifestant·e·s, et celle du Parlement n’a cessé d’être bafouée, comme en témoigne le traitement de la réforme des retraites dans le cadre du PLFFSR et le recours au 49-3.

Pour satisfaire les exigences austéritaires de la finance et de la Commission européenne, les dirigeant·e·s au pouvoir se comportent en casseurs de la République, de ses principes d’égalité et de solidarité. Ils et elles sont prêt·e·s à précipiter la nation dans le chaos et la violence, n’hésitant pas à multiplier provocations verbales et menées répressives à l’encontre de celles et ceux qui se dressent pourtant avec calme et dignité contre l’allongement de l’âge du départ à la retraite.

Il faut les arrêter !

Dans la rue, par les manifestations pacifiques, la grève, en recourant aux urnes, notre peuple peut et doit gagner, parce qu’il est le nombre et la justice !

Forces de gauche et de progrès, forces syndicales, acteur·rice·s des mouvements social, associatif, culturel, économistes et intellectuel·le·s, forces vives de la nation attachées à la justice sociale et aux valeurs universelles de notre République, nous avons chacun et chacune une responsabilité déterminante dans le respect de nos différences : travailler ensemble à offrir un chemin d’espoir et de progrès permettant de sortir la France des griffes de la finance.

Cette majorité sociale doit devenir la majorité politique de la France.

C’est en ce sens que notre 39e Congrès lance un appel solennel à tou·te·s les Français·es, à la jeunesse : construisons ensemble un nouveau Front populaire.

Ouvrier·ères, paysan·nes, étudiant·es, métallos, ingénieur·es, enseignant·es, aide-soignant·es et infirmier·ères, agents des services publics, employé·es du secteur des services, cadres, saisonnier·es, salarié·es et privé·es d’emploi du pays, vous qui êtes la vraie richesse de la nation, votre intervention est indispensable pour construire une France du travail et du progrès social, une France libérée de la finance garantissant à toutes et tous l’égalité sociale et réelle.

Soyons à la hauteur de ce qui a provoqué le soulèvement de notre peuple : le besoin d’une véritable révolution du travail qui respecte l’être humain et la planète ; le respect de la démocratie avec l’avènement d’une République, sociale, démocratique, laïque, écologiste, universaliste et féministe ; la reconquête de notre souveraineté dans tous les domaines correspondant aux urgences énergétique, alimentaire ou industrielle du moment.

Toutes et tous ensemble, construisons un nouveau front populaire pour de nouveaux Jours heureux, un pacte pour le redressement social et démocratique pour une France du travail et du progrès social, une France libre, heureuse et forte, construisons une majorité populaire et un gouvernement qui feront de notre diversité une force, conduiront une politique respectueuse de la démocratie sociale, et s’appuieront sur une coopération de tous les instants avec les organisations syndicales.

Ensemble, avec une République porteuse de justice, d’égalité sociale, de solidarité internationale et de paix, ouvrons le chemin de nouveaux Jours heureux !