Convocations pour apologie du terrorisme

Mathilde Panot a annoncé ce jour être convoquée par la police pour apologie du terrorisme.

Cette convocation d'une présidente de groupe à l'Assemblée pour un communiqué de son groupe est inédite.

Le PCF note que les convocations de ces dernières semaines s’inscrivent dans une tendance de fond depuis le vote de la loi de 2014 qui a conduit chaque année à plusieurs centaines de convocations et condamnations pour faits d’apologie du terrorisme. Or, nombreux·ses sont les avocat·es et magistrat·es qui considèrent que la rédaction actuelle de la loi n’encadre pas suffisamment le délit.

Tant pour les personnalités politiques concernées que pour les citoyen·nes, le PCF alerte sur l’extrême gravité que constituerait un détournement du délit d’apologie du terrorisme visant la remise en cause de la liberté d’expression.

Concernant la guerre en Israël - Palestine, le PCF a clairement dénoncé les attaques terroristes et le projet intégriste du Hamas, les massacres de masse et l'épuration ethnique menés par le gouvernement d'extrême droite de Nethanyahu et reste fidèle à sa position historique d’une solution à deux États avec la reconnaissance de l’État de Palestine, aux côtés de l’État d’Israël.

Le PCF appelle à un bilan de l’application de la loi antiterroriste de 2014, au respect plein et entier de la liberté d’expression dans les conditions définies par la Constitution, au combat sans faiblesse contre le racisme et l’antisémitisme.

Paris, le 23 avril 2024

Parti communiste français