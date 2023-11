Face à la crise viticole, les communistes soutiennent les vignerons du Midi

La tenue d’une réunion de crise au Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire avec l’ensemble des organisations syndicales agricoles et interprofessionnelles de la viticulture ;

L’instauration de prix planchers pour les vins de table, IGP, AOP et Biologique fixés par une conférence exceptionnelle réunissant l’ensemble de la filière et garantissant une rémunération juste du travail des vignerons. Cette conférence exceptionnelle serait préfiguratrice de conférences permanentes visant à sortir de négociations commerciales particulièrement défavorables au producteur ;

Dans le cadre des débats à venir sur la future loi d’orientation et de programmation agricole, l’instauration d’un pouvoir d’intervention de la profession (droit d’alerte) en cas de baisse des prix d’achat ne couvrant pas les coûts de production et un pouvoir d’intervention direct (coefficient multiplicateur) du Ministère de l’Agriculture en étendant l’application de l’article L611-4-2 du code rural à toutes les productions permettant d’instaurer le mécanisme du coefficient multiplicateur entre prix d’achat et prix de vente en période de crises conjoncturelles ;

L’activation des mesures de sauvegarde et de blocage des importations lorsque le maintien de filières de production spécifiques est en cause, à l’image de la reconduction depuis plusieurs années de la clause de sauvegarde nationale interdisant la commercialisation en France de cerises fraîches provenant de pays où le diméthoate est encore utilisé ;

A plus long terme, les communistes proposent de soutenir la diversification des exploitations viticoles pour sécuriser une partie du revenu agricole en cas d’aléa climatique ou sanitaire sur la vigne. Ces soutiens pourraient passer par le versement de compléments de prix ou d’aides couplées incitant à la transition vers un système de polyculture où la vigne compose avec d’autres productions végétales, à l’image d’espèces arboricoles. Par ailleurs, nous défendons la mise en place d’un véritable régime public d’assurance contre les risques et aléas climatiques, sanitaires et environnementaux, qui doit pouvoir bénéficier à toutes les exploitations viticoles, et accompagner les viticulteurs dans les mesures de prévention et d’adaptation aux effets du changement climatique.