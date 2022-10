Découvrez Le « Fil Rouge » !

Le développement et l'appropriation collective ces deux dernières années des outils numériques de réunions a offert de nouvelles perspectives d’échanges entre communistes. Nous avons réussi pendant cette période à mettre les nouvelles technologies au service de discussions collectives embrassant l’ensemble du territoire.

Le secteur formation du PCF a alors réfléchi à créer un nouveau format destiné à faire perdurer des temps réguliers de réflexion entre les camarades de toute la France. Nous l’avons élaboré avec plusieurs objectifs clairs : une égalité territoriale d’accès à la formation, une accessibilité universelle du contenu de formation (quel que soit le niveau de formation des camarades), une réaction aux questions d’actualité sur lesquelles nous avons une analyse politique communiste mais aussi une exigence d’approfondissement de notre projet de société.

Ces moments de formation, mensuels, seront donc toujours en visio et parfois couplés en présentiel. Les liens de connexion visio sont envoyés par la vie militante et une page facebook a été créée pour faire connaitre ce nouveau support.

Nous avons commencé par le thème « Alimentation durable, écologie et pouvoir d’achat » avec Juliette Ryan, Charlotte Balavoine et Olivier Morin. Nous avons ensuite parlé de la Sécurité Emploi Formation avec Frédéric Boccara, Denis Durand et Thalia Denape.

Après une pause estivale, le Fil Rouge est revenu pour traiter de la montée de l’extrême droite en Italie avec Gaël De Santis le 12 octobre à 19 h. Le 21 novembre, Laurence Cohen reviendra sur le rapport sénatorial relatif à l’industrie pornographique.

Wirden Shirley