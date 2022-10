Alors qu’un député vient de se faire sanctionner par la présidente de l’Assemblée pour avoir qualifié le RN de « xénophobe », on apprend que Beate et Serge Klarsfeld acceptent de se faire décorer par Louis Aliot, maire RN de Perpignan. La bande à Le Pen n’a même plus besoin de faire effort pour se dédiaboliser, d’autres se chargent de le faire.

Gérard Streiff