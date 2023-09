Déplacement de Fabien Roussel dans la Marne – La défense des salariés et des producteurs agricoles

La rentrée dans la Marne est marquée comme chaque année par le début des vendanges en Champagne, et la tenue de la foire de Châlons-en-Champagne, seconde foire agricole de France après le salon de l’agriculture à Paris. L’occasion pour Fabien Roussel de se déplacer dans le département le 8 septembre dernier pour aller à la rencontre des acteurs du Champagne, des travailleurs saisonniers et des agriculteurs pour défendre notamment notre souveraineté alimentaire, avec le souci du beau et du bon.

Accompagné par Bora Yilmaz, conseiller régional du Grand Est, le secrétaire national du PCF a pu rencontrer élèves, professeurs et professionnels à l’école Viti-Campus à Avize, qui forme aux métiers de la viticulture, au cœur d’une coopérative qui produit le champagne Sanger, créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale par 16 vignerons qui souhaitaient un monde « sans guerre ».

Au-delà des nombreux communistes marnais venus sur la foire de Châlons rencontrer Fabien Roussel, celui-ci a pu côtoyer et échanger avec de nombreux acteurs locaux présents sur cette manifestation, syndicalistes salariés et agricoles, élus locaux, à qui il a pu apporter son soutien : des salariés et élus de Haussimont, où Tereos, géant de l’agroalimentaire, propriétaire des marques Béghin Say et La Perruche, a annoncé la fermeture de la féculerie avec 100 personnes sur la sellette ; des syndicalistes engagés dans la lutte aux côtés des salariés en grève reconductible dans la cimenterie de Cacia, à Couvrot, avec des revendications centrées sur les effectifs, les salaires et les conditions de travail.

Enfin, avant de partir dans les vignes et accompagner des vendangeurs et petits producteurs de Champagne dans leur travail pénible mais tellement beau pour préserver cette appellation reconnue dans le monde, Fabien Roussel a rencontré et tenu à témoigner de tout son soutien à Sabine Duménil, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT Marne. La responsable syndicale a été mise en examen après une plainte de la directrice départementale du travail, suite à des actions syndicales menées pour défendre un inspecteur du travail injustement sanctionné. Même si, après la première plainte, la cour d’appel de Reims a relaxé Sabine Duménil, la partie adverse persévère en allant en cassation et a déposé une seconde plainte qui sera jugée le 27 septembre prochain à Châlons-en-Champagne. La CGT a lancé un nouvel appel à mobilisation à laquelle le PCF, ses militants et élus locaux vont être de nouveau le plus massivement présents.

Comme malheureusement les nombreuses autres attaques à l’encontre de syndicalistes dans le pays, s’attaquer ainsi à Sabine, c’est s’en prendre à toutes celles et tous ceux qui ne cherchent qu’à se faire entendre pour défendre légitimement des droits acquis de longue date.

Cédric Lattuada