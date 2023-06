Dans le Doubs : Un nouveau format pour la Fête de l’Humanité

Il y a 5 ans à Besançon naissait la « Fête de l’Huma 25 », elle prenait la suite de la Fête du Travailleur Bisontin. Il fallait remettre en place un événement politique et festif en place dans le département. Alors Guy Lazar, avait impulsé la mise en place de la Fête de l’Humanité, au fort Bregille à Besançon. Trois éditions ont eu lieu au fort Bregille, les débats y étaient riches et la fraternité était au rendez-vous.

Néanmoins il fallait un nouveau souffle pour notre fête de l’Humanité, il nous fallait nous rapprocher des gens, permettre un meilleur accès et pouvoir accueillir plus de monde, alors pour l’édition 2023, c’est décidé, on déménage, en direction du Parc Urbain de la Rhodiacéta.

C’est devant l’ancienne usine de la Rhodia que nous nous installerons pour notre fête devant ce bâtiment riche en histoire et combats ouvriers. Nous célébrerons la fraternité, nous débattrons et nous combattrons.

Il faut à présent inviter les Associations, les Syndicats, les Partis politiques … Solliciter des groupes, des autrices et auteurs …. « Y a du boulot ! »

Mais avec un engagement de chaque instant de l’ensemble des camarades « sous la houlette » de notre secrétaire à l’organisation, Inès Khodja, la Fête avance et prend forme. Petit à petit le programme s’étoffe et se précise :

débats, concerts, présentation des livres et des auteurs … Tout est prêt ! Maintenant il faut mettre le paquet niveau communication afin d’élargir au maximum le public. Alors on utilise les moyens classiques : collage, tractage mais surtout on met le paquet sur la communication numérique : Insta, Tik-tok …. Il faut élargir, il faut toucher plus large …

Les jours et les semaines passent puis nous arrivons à l’heure fatidique. Le jour de la fête, il fait beau voire très beau, il fait chaud, voire très chaud !

10h, la fête s’ouvre et les premiers visiteurs arrivent. Les équipes du tournoi de pétanque se constituent et se préparent. Le site se remplit doucement, il faut dire qu’il est immense ! Aurélien Aramini s’installe après les sons de la Batucada. C’est le début des débats et à 10h40 le stand du débat est plein à craquer. Il en sera de même pour tous les débats de la journée : Services publics avec Yannick Monnet, Député PCF de l’Allier, celui sur les Services publics de la Santé avec Aline Chassagne et Laurent Thinès, ou encore celui sur la Gauche…

Le site ne désemplit pas, bien au contraire et très rapidement nous comprenons que les objectifs qui avait été fixés seront largement dépassés. Les camarades se félicitent entre eux, les spectateurs, les organisations invitées nous félicitent, les autrices et les auteurs nous remercient. Alors, on se relâche et on profite de la soirée festive où nous nous mêlons à la foule pour danser et se dire que l’année prochaine, nous reviendrons encore plus fort et qu’en attendant : mardi c’est manif !

Matthieu Guinebert

Secrétaire de la Fédération du Doubs du Parti communiste français