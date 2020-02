Dans le Lot, le renforcement du Parti au menu de ses 100 ans !

Le 15 février dernier, la fédération du Lot, animée par Serge Laybros, organisait à Soulomès un banquet pour le centenaire du PCF. Ayant répondu à l'invitation des camarades avec plaisir, je veux souligner que ce banquet fut une grande réussite pour cette fédération de trois cents adhérent.e.s qui rassembla à cette occasion 120 camarades et sympathisant.e.s. C'est le résultat d'un important travail d'organisation des dirigeant.e.s de la fédération, à commencer par le secrétaire à l'organisation Jean-Yves Blondeau.

Ce moment politique et fraternel fut marqué par l'affirmation de la continuité entre l'histoire de notre parti et le mouvement social actuel contre la réforme des retraites, avec l'ambition de conquérir de nouvelles avancées sociales, la solidarité envers les grévistes du département par la remise d'un chèque de 1 600 euros, la remise de cadeaux à des vétérans du Parti et un beau récital Jean Ferrat pour clore le banquet. Il s'inscrit dans un travail de longue haleine de la fédération pour le renforcement du Parti. Ces dernières années, la fédération a recréé des sections, augmenté fortement le taux de cotisation des adhérent.e.s, et déployé son activité aux portes de lieux de travail importants du département dans l’aéronautique, avec l'entreprise Ratier à Figeac qui emploie plus de 1 000 salarié.e.s, l'agroalimentaire avec Andros à Biars-sur-Cère ou encore sur les sites de la SNCF, à EDF, ainsi qu'à l'hôpital de Cahors. Et depuis le 5 décembre dernier, 12 adhésions ont été réalisées ainsi que 3 supplémentaires lors du banquet. Comme une nouvelle preuve que notre parti a bien cent ans d'avenir !

Igor Zamichiei, responsable national à la Vie du Parti.