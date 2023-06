focus

Décès d’un mineur dans un contrôle routier : nous exigeons la vérité et la justice

Ce matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, un contrôle routier a débouché sur la mort d’un mineur de 17 ans.



Notre émotion est immense et nos pensées vont à la famille et aux proches de la victime. Un refus d’obtempérer ne doit pas entraîner la mort !



Une enquête est désormais ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'inspection générale de la Police nationale.



Alors que de premières images terribles du contrôle et du tir ont été diffusées sur les réseaux sociaux, le PCF appelle à ce que cette enquête établisse dans les meilleurs délais la vérité sur les conditions de l’utilisation de son arme par le policier et à ce que justice soit faite.



Parti communiste français,

Paris, le 27 juin 2023.