Décès d’un jeune courneuvien : le PCF exige la vérité et la justice

Le mercredi 13 mars, à Aubervilliers un jeune Courneuvien de 18 ans est décédé et un autre est hospitalisé dans un état grave, suite à une collision avec un véhicule des forces de l’ordre.

La mort d’un jeune est toujours un drame terrible. Le PCF adresse ses condoléances à la famille et aux proches de Wanys et présente ses vœux de prompt rétablissement à Ibrahim.

Une enquête de l’IGPN a été engagée et il faut désormais qu’en toute transparence et sérénité les circonstances exactes des faits qui ont conduit à la collision meurtrière soient précisées afin de déterminer l’ensemble des responsabilités.

Les enquêtes doivent s’appuyer sur tous les éléments à disposition afin que lumière soit faite. Les actes violents et dégradations de ces derniers jours pénalisent les habitant et habitantes et ne constituent en aucune manière une solution, la violence ne contribuant jamais à faire émerger la vérité. L’heure est donc plus que jamais à l’exigence de justice et de vérité.

Les communistes assurent de leur pleine solidarité l’équipe municipale et l’ensemble de la population courneuvienne face à ce drame.

Parti communiste français

Le 20 mars 2024