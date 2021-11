International

Déclaration commune : Nous sommes solidaires du peuple et des communistes soudanais dans leur résistance au coup d'Etat militaire !

Les partis communistes et ouvriers, signataires de cette déclaration commune, sont solidaires du peuple du Soudan dans la ferme condamnation du coup d’État militaire du lundi 25 octobre 2021, et appellent à un retour immédiat de l'ordre constitutionnel précédent.

Le Parti communiste soudanais (PCS) a caractérisé les événements survenus depuis ce lundi 25 octobre comme un véritable coup d’État par les militaires qui ont agi de façon unilatérale, en violation de la Constitution, en dissolvant les organes de l'autorité de transition. Les meneurs du coup d’État ont abrogé 7 articles majeurs de la Constitution.

Ils ont aussi dissous les syndicats et organisations populaires. Les dirigeants politiques, membres du cabinet et un membre du Conseil suprême ont été emprisonnés.

Le coup d’État vise le retour du Soudan à la situation antérieure à la « Révolution de Décembre », débutée en décembre 2019. Il s'agit d'une vaine tentative qui fera couler plus de sang et causera plus de souffrances au peuple soudanais.

Les partis signataires de cette déclaration sont convaincus que le peuple soudanais empêchera le coup d’État et la contre-révolution de l'emporter.

La jeunesse et les couches populaires de la « Révolution de Décembre » continueront de lutter pour un Soudan meilleur jouissant de « Liberté, Paix et Justice » – le slogan de la révolution, de même que celui du 6e Congrès du Parti communiste du Soudan qui s'est tenu en 2016.

Le peuple du Soudan jouit du droit à la souveraineté démocratique, celui de déterminer librement, pacifiquement et en toute indépendance de son avenir.

Nous soutenons la détermination du peuple soudanais à s'unir dans les mobilisations contre l'offensive menée par l'armée.

Les actions des militaires illustrent le legs des nombreuses années de leur implication dans l'histoire des atrocités commises, par leur engagement actif, contre le peuple durant la dictature sans pitié du régime conduit par Omar el-Bechir.

Nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple et le Parti communiste soudanais dans leur combat pour l'unité, la démocratie et l'émancipation sociale.

Premiers signataires :

Communist Party of Britain Tudeh Party of Iran South African Communist Party Communist Party of Sudan Portuguese Communist Party AKEL (Cyprus) French Communist Party

