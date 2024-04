Diner-débat : Europe et ruralité avec André Chassaigne

La section Moselle Sud du PCF a réussi son pari ! Pour la première fois cette section renforcée de plusieurs nouveaux adhérents a organisé une initiative à l’échelon de son territoire très rural et historiquement ancré à droite. Elle s’était fixé un objectif ambitieux d’organiser un évènement sur les questions de ruralité avec une participation souhaitée de cent personnes. Objectif atteint !

Ce mardi 26 mars, un diner débat a rassemblé une centaine de personnes dans la salle de Maizières-les-Vic, petite commune de 400 habitants.

Au cours de son introduction, André Chassaigne, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, a abordé l’activité du groupe, la situation de Cuba et la crise agricole.

L’enjeu agricole est lié à l’enjeu alimentaire. Le monde paysan a besoin d’être accompagné pour répondre aux défis écologiques et environnementaux. Il y a donc besoin de changer de politique agricole (près d’un tiers du budget européen) pour la réorienter et aider en priorité les petites exploitations et favoriser des modes de production agricoles respectueux des exigences écologiques.

La bataille pour la transformation de notre modèle agricole est aussi une bataille pour notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour répondre aux exigences d’une meilleure qualité des produits agricoles. Luc Muller, président de la Confédération paysanne de la Moselle, a témoigné des difficultés de la filière du bio qui sont des petits producteurs dans le département. André Chassaigne a souligné que la question de la souveraineté alimentaire et du bien-manger était une demande qui pouvait rassembler la population des villes et des campagnes. La mise en place d’une sécurité sociale alimentaire est une proposition qui pourrait favoriser la mise en place de circuits courts. Les collectivités locales peuvent nouer des partenariats utiles pour les producteurs locaux, notamment pour la restauration collective.

Les trente dernières années de politiques libérales ont entraîné un recul sans précédent des services publics dans les zones rurales, mais aussi dans tout le pays, a souligné un intervenant. Il y a donc des batailles communes à mener.

Un membre du collectif local Eau secours a témoigné de la mobilisation en cours contre le projet d’une usine d’embouteillage d’eau à Dieuze.

S’agissant de Cuba, André Chassaigne a rappelé la réalité du blocus imposé depuis 1962 à ce pays par les États-Unis et la nécessité de développer la solidarité avec le peuple cubain. Quatre-cent-cinquante euros ont été collectés pour l’aide médicale à Gaza par un bénévole du Secours populaire.

Jacques Maréchal

secrétaire départemental

Article publié dans CommunisteS, n°990, 3 avril 2024.