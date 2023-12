Disparition de Jean Ristat

Le grand départ de Jean Ristat s’est produit dans cette discrétion qui façonnait son mystère, dans ce souffle de vent semblable à celui qu’il laissait dans son sillage magnifique, où flottait toujours un trait rouge.



Jean Ristat était un grand poète dont on n’a pas assez voulu entendre la voix singulière. Il œuvrait à mettre des mots forts, des mots à la fois tendres et brutaux, des mots à la fois sonnants et nuancés, sur un monde en proie aux tourments et sur l’espoir toujours à renouveler pour l’humanité.



Jean Ristat était une personnalité forte et attachante. Il fut le compagnon de Louis Aragon et son exécuteur testamentaire exigeant. Il eut toujours à cœur de faire vivre le grand projet des Lettres françaises par-delà les difficultés. Il donnait du souffle à notre imaginaire communiste. La voix de



Jean Ristat va nous manquer. Ses mots continueront de nous porter. Je veux adresser mes condoléances à son époux, le poète Franck Delorieux.



Pierre Dharréville, responsable national du PCF à la culture, député des Bouches-du-Rhone







"Jean Ristat nous a quittés. Poète, critique, éditeur, homme de journaux et de revues, il aura été une haute figure d'intellectuel communiste. Je n'oublie pas le combat qui fut le sien pour faire reculer l'homophobie partout, y compris dans notre parti.



Il laisse un héritage foisonnant de poèmes et d'articles, d'entretiens et de réflexions qu'il nous faudra continuer de lire et de penser pour hâter la venue du printemps. A son mari, à ses proches, mes condoléances. Adieu l'ami Ristat."



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord.