Attentat de Djerba : Solidarité au peuple tunisien, à la communauté juive de Tunisie et de France, aux pèlerins.

Un attentat indigne a été perpétré contre une synagogue de la Ghriba à

Djerba en Tunisie.



Toutes mes pensées vont aux victimes de cet attentat antisémite et je

voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles, aux proches

des tués et en particulier à la famille de Benjamin Haddad.



La haine antisémite, comme tous les actes racistes, sont une menace qui

doit mobiliser à chaque instant notre République. Les communistes ne

cesseront jamais de lutter.



Solidarité au peuple tunisien, à la communauté juive de Tunisie et de

France, aux pèlerins.