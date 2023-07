Drogués - Le billet de Gérard Streiff

Bertille Bayard, chroniqueuse économique du Figaro, rend compte (5/7/23) d’une réunion d’un groupe de travail du Medef. On y parle de crédit d’impôt, « de la pluie de subventions à l’industrialisation, à la décarbonation et à la relocalisation qui s’abat sur les entreprises » ; d’un « chef d’entreprise qui fait une usine parce qu’on la lui paie ». Elle ajoute : « Tous les présents le savent et le disent, on est drogués à l’argent public ! » Bref, il y a bien un pognon de dingue dilapidé au profit des patrons. Mais il y a aussi une solution assez simple pour les désintoxiquer : récupérer une partie de ces milliards pour les confier aux mairies, qui elles, ces temps-ci, en ont vraiment besoin.

Gérard Streiff