Droite/Gauche

La dernière enquête Harris montre l’accord massif des Français avec la proposition de Fabien Roussel de porter le SMIC à 1 800 € brut par mois. « Cette mesure est perçue très favorablement par l’ensemble de la population, note l’agence. Près de 8 Français sur 10 se déclarent favorables, et 4 Français sur 10 se disent même très favorables. » Tous les sympathisants de gauche sont pour cette mesure qui remporte aussi une adhésion majoritaire à droite. Pourtant, quand on demande si cette mesure est applicable, la gauche dit oui, la droite dit non. Qui donc a dit que les notions de droite et de gauche étaient dépassées ?

Gérard Streiff