Echos de Béziers

Les communistes Héraultais et leur candidat à la rencontre des viticulteurs et responsables de cave coopérative de la plaine de l’Orb et de l’étang de Vendres.

Ce mardi 5 mars 2024, Yvan Garcia, candidat sur la liste de rassemblement du PCF conduite par Léon Deffontaine, est allé à la rencontre de viticulteurs et responsables de cave coopérative de la plaine de l’Orb et de l’étang de Vendres à l’invitation des communistes du sud-biterrois. Il était accompagné de Jean-Pierre Pérez, maire de Vendres, Jean-Marc Biau, conseiller régional, Nicolas Cossange, secrétaire départemental du PCF et conseiller municipal et communautaire de Béziers et de Lucien Vives, secrétaire de la section du Sud-Biterrois.

La rencontre a eu lieu au domaine de Castelnau à Vendres, domaine acquis par l’association «Terre de lien» avec le soutien et à la demande de la municipalité communiste qui souhaitait préserver le patrimoine et l’enrichir en lieu des velléités économiques de tourisme ou de spéculation foncière. Le président de l’association, André Robinet, était là et a pu présenter l’avancée du projet d’installation de jeunes agriculteurs sur le domaine, démontrant concrètement les actions qui peuvent être engagées (un des viticulteurs acquéreur était la qui a pu parler de sa (très) récente plantation de vigne a destination de la production de vin bio) grâce à la volonté politique de la mairie et des collectivités territoriales en partenariat avec l’association et les agriculteurs, un échange, un moment de partage s’est engagé autour d’un repas.

Yvan Garcia a ainsi pu présenter les propositions du PCF sur l’agriculture et plus spécifiquement sur la viticulture pour les élections européennes. Le débat a porté sur les réponses à donner à la crise de la production et en premier lieu sur l’urgence à assurer la sanctuarisation des terres agricoles aux viticulteurs contraints de procéder à des arrachages temporaires.

Yvan Garcia a rappelé l’urgence politique à protéger le vin français par rapport aux importations souvent issues de productions n’étant pas assujetties aux mêmes réglementations environnementales et surtout sociales.

L’aspect social a été aussi abordé en dressant le constat que la chute du pouvoir d’achat des français et donc la chute de la consommation impactaient directement les producteurs. Relever le SMIC, le point d’indice des fonctionnaires, les retraites et pensions sont des mesures toutes aussi urgentes et complémentaires que de mettre fin au dumping social européen sous couvert de concurrence prétendument libre et non faussée.

Cela correspond pleinement au projet que nous défendons pour ces élections, REPRENDRE LA MAIN en Europe et en France. Ce moment d’échange et de partage aura permis de le confronter, de l’enrichir et de le renforcer au contact direct des premiers concernés.

L’après midi a été l’occasion de rencontrer avec des militants de l’association Patrimoine et Nature des ostréiculteurs et surtout de connaître le travail de cette association fortement soutenue par la municipalité de Jean-Pierre Perez, pour ce qui est de la préservation et de la mise en valeur des sites vendrois remarquables.

Béziers le 6 mars 2024,

Nicolas Cossange

Secrétaire Départemental PCF34

Article paru dans CommunisteS, n°987, 13 mars 2024.