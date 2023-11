Echos de la fête des « Allobroges »

Après plusieurs années de remous et de recalibrages, dus à une mise en DSP de Savoiexpo, puis aux années Covid, la traditionnelle Fête des Allobroges Savoyards est revenue cette année avec une version renouvelée au cœur du quartier des Hauts-de-Chambéry, dans la salle du Scarabée et ses alentours. Comme historiquement, la Fête du journal des Allobroges Savoyards aura été un savant mélange de festivités, de moments fraternels de mémoire et de militantisme. Un tour de force et l’événement politique de l’année en Savoie avec plus de 800 visiteurs.

La grosse évolution est sans doute son nouveau modèle économique, la gratuité de l’ensemble de la Fête, à l’exception du concert de samedi soir qui, cette année, a vu se produire un groupe que l’on ne présente plus, Babylon Circus, qui fêtait ses 25 ans de scène et a enjaillé les foules.

Cette ouverture aura permis aux curieux et curieuses des alentours de venir participer aux débats, d’écouter le meeting d’Hélène Bidard sur les enjeux européens, de visiter les différents stands associatifs, le stand de la librairie coopérative Jean-Jacques Rousseau, de se restaurer, de venir échanger avec les communistes autour d’un verre, et d’apprécier les différents moments musicalo-festifs du week-end, avec Dom’s le samedi en fin d’après-midi ou encore Les Colporteurs de Rêves

Le dimanche après-midi.

Couplé à une exposition intitulée « Les immigrés dans la Libération de la France », ce 22 octobre aura été l’occasion de se remémorer nos camarades fusillés de Châteaubriant, avec le plus emblématique d’entre eux, Guy Môquet. En retraçant leurs histoires, nous perpétuons leur mémoire pour ne jamais oublier où mènent la barbarie et le fascisme.

La solidarité avec le peuple palestinien était elle aussi de mise : L’association Solidarité enfants Palestine (ASEP) a réussi à récolter des fonds grâce à la popularité de son couscous solidaire ; les drapeaux de la paix et de la Palestine flottaient dans les airs au centre du parvis ; la déclamation d’un poème palestinien par Laurette Mugnier, présidente du Mouvement pour la paix 73 en introduction du meeting et, la préfecture ayant interdit le rassemblement pour la paix de samedi, une prise de parole de Rushdi Adwan, président de l’AFPS 73 organisée sur place.

Des intervenants et intervenantes de choix tout le long du week-end : Fabienne Dadou (CGT), Yvan Marguerie (CGT), Alain Bouvier (médecin généraliste), Éric Hours (élu régional d’Aura), Marie-Christine Burricand (élue à la Métropole de Lyon), Maeva Durand (docteure en sociologie et conseillère déléguée à l’égalité à la ville de Vitry-sur-Seine), Sabrina Haerinck (conseillère déléguée à la lutte contre la précarité à Chambéry) et Hélène Bidard (membre du Bureau du PGE).

Cette nouvelle version de la Fête fut une belle réussite, grâce à l’engagement de nombreuses et nombreux militants syndicaux, associatifs et politiques, qui annuellement tiennent des stands : le Mouvement pour la paix, le Secours populaire, RASMI, le Modef, l’Anacr, la CGT, les sections du PCF... et du soleil qui a chassé les nuages le temps d’un week-end d’octobre dans la cluse de Chambéry.

La « petite sœur savoyarde » de la Fête de l’Humanité a donc encore de beaux jours à vivre devant elle, d’autant plus qu’elle est un soutien important pour le journal Les Allobroges Savoyards qui, comme l’ensemble de la presse écrite, voit ses lecteurs et lectrices se raréfier, rendant le financement de son édition bimensuelle toujours un peu plus incertain.

Le collectif va se remettre en route pour commencer l’organisation de l’édition 2024, en espérant vous trouver encore plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre dès l’année prochaine.

Billy Margueron

Secrétaire départemental de Savoie