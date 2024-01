Construisons une véritable école inclusive !

Un appel à la grève et à la mobilisation ce 25 janvier, contre « l’inclusion systématique » a été lancé par un syndicat d’enseignants.

Le PCF dénonce cette stigmatisation et cette discrimination des enfants en situation de handicap et cette conception validiste de l’éducation, selon laquelle, les enfants handicapés n’ont pas leur place en milieu scolaire ordinaire et devraient être accueillis en établissements spécialisés.

Nous partageons le constat du manque de moyens alloués à l’accueil des enfants en situation de handicap à l’école, de la maltraitance que génère l’absence de professionnel·les formé·es et en mesure d’accompagner convenablement les enfants en fonction de leurs besoins.

Nous souhaitons, un véritable statut pour les AESH (Accompagnant·es des élèves en situation de handicap), aujourd’hui précarisé·es et méprisé·es par le gouvernement.

Nous ne nions pas la réalité des difficultés rencontrées, en premier lieu par les enfants concernés, par les familles, par les équipes enseignantes et tous les personnels qui accueillent et accompagnent les enfants à l’école.

En revanche, nous ne pouvons accepter que la faute soit imputée aux enfants en situation de handicap et c’est ce à quoi renvoie le mot d’ordre de cette mobilisation « contre l’inclusion systémique ». La maltraitance institutionnelle subie par les enseignant·es n’est pas du fait des élèves handicapés, qui sont, en réalité, elles et eux aussi victimes de cette maltraitance. Elle est la résultante de choix politiques.

Les moyens alloués aux élèves handicapés ne peuvent pas conditionner leur scolarisation.

C’est tout un système qu’il faut revoir. Un système qui doit garantir à tous les enfants un droit à la scolarité, avec toutes les adaptations nécessaires à leur apprentissage, leur sociabilisation et leur émancipation.

Le PCF appelle à œuvrer collectivement pour une école où chacun·e a sa place, et où la qualité de vie scolaire est au centre des préoccupations.

Travaillons à la convergence des luttes, entre personnels de l’Éducation Nationale, personnes en situation de handicap, familles d’élèves handicapé·es, pour que les moyens soient adaptés aux besoins et que les élèves en situation de handicap ne soient plus la variable d’ajustement des politiques de réduction des moyens et de destruction du service public de l’Éducation Nationale.

Le Parti communiste français

25 janvier 2024