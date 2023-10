La situation de notre pays est désormais intenable. D’un côté, le CAC 40 affiche des profits record, avec 80 milliards d’euros de bénéfices cumulés sur le premier semestre. Et c’est le FMI lui-même qui affirme que depuis 2022 cette hausse des profits est responsable de 45 % de l’inflation ! Résultat ? De l’autre côté, c’est l’hécatombe pour les petites et moyennes entreprises, étranglées par la hausse des prix de l’électricité, par le resserrement du crédit et les stratégies des grands groupes.

Et ce sont des millions de Français et de Françaises durement impactés par l’inflation. Les jeunes et les femmes sont particulièrement touchés en cette rentrée, car leur travail est davantage précaire, et rappelons que 80 % des familles monoparentales sont gérées par des femmes.

Au lieu de s’attaquer aux profits, le gouvernement a décidé de faire payer au peuple cette inflation du capital provoquée par les grands groupes, avec un plan d’austérité de 16 milliards d’euros qui va aggraver encore les difficultés de la population.

Entrons en campagne !

L’heure est donc à entrer en campagne contre la vie chère et l’austérité, pour l’emploi et l’augmentation des salaires.

C’est le sens du modèle de tract mis à disposition des organisations du Parti qui reprend la pétition que nous avons lancée nationalement et qui porte des propositions qui peuvent rencontrer un large écho dans le pays : indexer les salaires sur l’inflation, augmenter les salaires et les pensions, garantir l’égalité salariale femmes – hommes ; bloquer les prix ; baisser les taxes sur les carburants ; sortir des logiques du marché européen de l’énergie ; conditionner les aides publiques aux entreprises au respect de critères sociaux et environnementaux.

Le dernier week-end de septembre a été un premier moment fort avec 178 initiatives recensées dans 33 départements ! Et le 6 octobre dernier, Fabien Roussel et notre camarade Jean-Marc Tellier, député du Pas-de-Calais, et tous les maires de sa circonscription, ont remis à la sous-préfecture de Lens plus de 11 000 pétitions. Dans les semaines qui viennent, plusieurs centaines de points de rencontre et initiatives sont à nouveau prévues partout dans le pays.

Deux autres dates seront des étapes importantes de notre campagne. La journée de grèves et de manifestation du 13 octobre, à l’appel de l’intersyndicale, constituera un moment fort, aux côtés des salariés en lutte partout dans le pays. Et le Comité exécutif national du Parti vient de décider de proposer au prochain Conseil national de faire du samedi 18 novembre un temps de rassemblement national à Paris avec meeting de Fabien Roussel et Léon Deffontaines.

Ensemble, amplifions notre campagne, proposons l’adhésion dans toutes nos initiatives, travaillons au renforcement du Parti dans nos quartiers et nos entreprises, pour faire grandir le rapport de force avec le pouvoir et gagner de nouvelles avancées !

Igor Zamichiei

coordinateur de l’Exécutif national