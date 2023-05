En Polynésie, victoire de la solidarité et de la liberté ! (Fabien Roussel-PCF)

COMMUNIQUE DE PRESSE La Polynésie choisit la solidarité et la liberté pour décider d’un avenir meilleur pour ses habitants. Au nom du PCF, je salue la victoire du Tavini et du peuple polynésien.

Avec 44% des voix au second tour, la victoire du Tavini Huiraatira en Polynésie Française est nette et s’inscrit dans une augmentation importante de la participation. La Polynésie se dote d’une majorité claire pour l’Assemblée de Polynésie en choisissant les candidats porteurs de l’exigence de justice sociale, de lutte contre les inégalités, de la liberté de choix que se donneront les polynésiens pour décider de leur avenir.

Je tiens à saluer cette victoire portée par Oscar Temaru pour son combat depuis de nombreuses années et par mes collègues députés du groupe GDR dont Moetai Brotherson que je félicite et qui devrait devenir le président de l’Assemblée de Polynésie.

L’Etat français doit travailler avec la nouvelle majorité pour répondre aux besoins nombreux des habitants et respecter leur choix majoritaire.

En Polynésie comme dans de nombreux territoires des Outre Mer, la progression des partis progressistes et humanistes et leur arrivée en responsabilité est un atout pour la République française.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Le 1er mai 2023.