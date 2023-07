7500 élu·es associé·es dans une coopérative

7500 élu·es se sont associé·es dans la Coopérative des Elu·es communistes républicain·es et citoyen·nes.

Prenant appui sur l’acquis accumulé au cours de dizaines d’années d’activité qui ont permis de vérifier la compétence, le dévouement et l’intégrité des élu·es communistes et républicain·es, comme leur choix d’ouverture à la société, l’association veut être la maison commune, ouverte au dialogue, à la réflexion et à l’action avec tous et toutes les élu.es progressistes, le mouvement associatif et syndical, les mouvements qui en Europe et dans le monde luttent pour l’émancipation humaine, et la paix.