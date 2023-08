Encore une très belle journée pour le droit aux vacances,  à l’initiative des communistes de l’Oise !

Pour la 29e année consécutive, le PCF Oise organisait une grande journée pour le droit aux vacances, ce 20 août, à Dieppe, avec aussi, cette année, la participation de 3 cars venus de Gisors (Eure) et de l’Aisne.

Pour une participation relativement modique (13 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants, gratuit pour les tout-petits), 850 personnes ont profité de la plage, de la mer et ont aussi pu aller à la découverte de toutes les animations, attractions, lieux de culture et d’histoire (le château-musée leur était ouvert gratuitement) de la plus ancienne station balnéaire française, avec un accueil chaleureux de la municipalité et des élu·e·s et militant·e·s communistes, avec petit-déjeuner sur le front de mer.

Comme l’a dit une femme venue d’un quartier populaire de Pont-Ste-Maxence, dans le beau reportage réalisé par France 3 Normandie (en ligne sur le site du PCF Oise http://oise.pcf.fr/125758 ) : « Ce fut une vraie journée de vacances ! ». Et le bonheur se lisait sur les visages des petits et des grands. Car pour beaucoup c’était une des rares sorties de l’été, parfois même la seule.

Même en prenant la définition officielle, très minimaliste, du départ en vacances, c’est-à-dire « 4 nuitées par an en dehors de chez soi pour des raisons non-professionnelles ou de santé », l’Observatoire des Inégalités indique qu’en 2022 seulement 37 % des personnes gagnant moins de 1 285 euros par mois partaient en vacances, contre 72 % des personnes dont les revenus dépassaient 2 755 euros, marquant ainsi la dimension profondément inégalitaire du départ en vacances.

Comme le soulignaient les responsables des cars dans leur intervention aux participants sur le sens de cette journée : « En France, il y a moins de gens qui partent en vacances aujourd’hui qu’il y a 20 ans, et 3 fois moins d’enfants partent en colonies de vacances qu’il y a 50 ans ! C’est incroyable et c’est profondément injuste, alors que tant de richesses sont accumulées par une poignée de privilégiés, comme le montre le hit-parade des 500 plus grosses fortunes de France qui totalisent 1 170 milliards d’euros, en hausse de 17 % en un an ! »

Car cette journée de détente et d’évasion est aussi l’occasion de « discuter politique », de revendiquer, de porter, avec des centaines de familles, l’exigence que le droit aux vacances devienne enfin une réalité pour toutes et tous, 87 ans après la conquête des congés payés en 1936.

Des centaines de femmes et d’hommes ont ainsi signé notre pétition pour une vraie hausse des salaires, des retraites et des minima sociaux, avec une indexation sur l’inflation, et pour l’annulation des hausses des prix de l’énergie et un encadrement strict des prix de tous les produits et services de première nécessité.

Une dizaine ont décidé d’adhérer au PCF ; plusieurs dizaines d’autres vont venir découvrir la Fête de l’Humanité dans quelques semaines. Des contacts se sont faits, des liens se sont noués qui vont se poursuivre à travers d’autres actions, d’autres luttes tout au long de l’année.

Le bonheur partagé des participant·e·s et des militant·e·s, l’utilité immédiate et concrète d’une initiative politique, mais aussi les réflexions, les prises de conscience, les échanges avec des femmes et des hommes qui ne « croient plus à la politique », de telles actions de solidarité concrète méritent vraiment d’être démultipliées partout.

Thierry Aury