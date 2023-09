Mobilisés toutes et tous ensemble pour le droit à l'IVG !

En cette journée mondiale du droit à l’avortement, le PCF appelle à la mobilisation sur l’ensemble du territoire.





En juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis mettait fin au célèbre arrêt « Roe v Wade » qui n’avait pas encore 50 ans. Il garantissait le droit des Etats-uniennes à avorter. Désormais, chaque Etat est libre d’autoriser l’avortement ou non. Cette décision a fait l’effet d’un électrochoc.





Les droits des femmes sont des conquêtes permanentes.





L’avortement est illégal dans une vingtaine de pays.

Andorre, Malte, Pologne, Hongrie, Italie, Espagne : le droit à l’avortement est menacé par la progression des extrêmes droites, des milieux les plus réactionnaires, masculinistes. Ainsi en 2023, les femmes ne sont toujours pas libres de choisir d'avoir ou non un enfant.





En France, le droit à l’avortement est également remis en cause par des choix budgétaires austéritaires. En 10 ans, 130 centres IVG ont fermé et les délais d’attente, la raréfaction des médecins et des centres dégradent l’accès effectif à ce droit.





Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est l'une des grandes conquêtes de notre monde moderne, l'un des symboles de liberté et d'émancipation des femmes. Pour les femmes, la maitrise de la fécondité est une condition première d’indépendance, de liberté et d’autonomie.





Nos propositions

➡️ L'accès libre et gratuit à la contraception, sous toutes ses formes et sur tout le territoire, doit être garanti. La France doit s'aligner avec les pays européens les plus progressistes, en vertu de la « clause de l'Européenne la plus favorisée.





➡️ L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française et dans la Charte européenne des droits fondamentaux pour que ce droit des femmes partout en Europe soit respecté et garanti.





➡️ La parution des décrets d'application de la loi Gaillot de février 2022 permettant aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales.





➡️ L’augmentation des budgets consacrés à la santé et l’accès aux soins pour toutes sur tous les territoires avec la réouverture des CICG fermés, des maternités et des hôpitaux de proximité.





➡️ Une politique publique de production des médicaments, comprenant les produits nécessaires à l’IVG.

Le Parti communiste français

28 septembre 2023 à Paris.