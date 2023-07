Espagne : La droite et l’extrême droite mises en échec

Les élections générales du 23 juillet en Espagne ont été marquées par l’échec du scénario préparé par la droite et l’extrême-droite qui ne sont pas en mesure de constituer une majorité. Leur campagne violemment anti-sociale, anti-démocratique, anti-écologiste et anti-féministe ne leur auront pas apporté le succès escompté. C’est avec soulagement que le PCF note que ce résultat diffère des vents mauvais qui soufflent sur d’autres pays européens.

La gauche a montré une belle résistance. Dans sa diversité, elle atteint 44%, en additionnant les voix des forces du gouvernement de coalition sortant. Le PCF salue chaleureusement le résultat obtenu par la coalition Sumar menée par Yolanda Diaz qui, avec 3 millions de voix et 31 députés, s’impose comme un acteur incontournable à gauche. Il félicite les 5 député·es d’Izquierda Unida et du PCE élus au sein de cette coalition.

Une dynamique à gauche est possible pour réunir les conditions politiques d’une majorité progressiste en Espagne, apte à poursuivre la reconstruction sociale et démocratique du pays. Le PCF adresse ses encouragements fraternels à Sumar, à Izquierda Unida et au PCE pour y parvenir.

Parti Communiste Français

24 juillet 2023