Communistes dans l’ESS

Les valeurs de l’ESS (solidarité, démocratie, lucrativité limitée, citoyenneté, respect de l’environnement) en font un chemin possible du dépassement du capitalisme. La macronie s’en est aperçue qui s’emploie avec détermination et constance à les mettre à mal (marchandisation des associations, difficultés grandissantes pour créer des coopératives, charte d’engagement républicain, détournement du vocabulaire…). En même temps, la gangrène de l’individualisme compétitif, lié à l’idéologie dominante, gagne aussi du terrain et les bénévoles se font plus rares.

Comment résister ? Comment aller de l’avant, renforcer les valeurs, les prémisses de communisme dans l’ESS ?

Vous êtes employé.e ou bénévole dans une structure de l’ESS, élu.e.s dans une collectivité locale en charge de l’ESS ou militant.e.s (politique, syndical.e, associative) concerné.e par ces questions, vous voulez vous former, vous informer sur l’ESS et communisme. La commission nationale ESS du PCF vous invite à une journée de travail le 10 juin à partir de 9 h. (mixte, en présentiel à l’espace Niemeyer, place du Colonel-Fabien 75019 Paris et en visio).

Programme de la journée

9h-9h30 Accueil des participants en présentiel à l’espace Niemeyer

9h30-10h45 Plénière :

« Présentation de la commission » par Sylvie Mayer

« Conception communiste de l’ESS » par Janine Guespin et Jacques Michelet

Intervention de la scopTi par Olivier Leberquier

Débat.

11h-12h30 Travail en ruches de 5 ou 6 participants sur la situation actuelle et les perspectives de l’ESS

Repas en commun sur place

13h30-14h30 Travail en ruches sur les actions à mettre en place

14h45-17h Plénière : restitution des ruches et conclusions

Conclusions : quelles tâches, quelles perspectives, quelle organisation pour répondre au mieux aux besoins mis en évidence pendant la journée ?

Si vous êtes intéressé.e, merci de nous le faire savoir et diffusez cette invitation à tous ceux et celles qui sont susceptibles d’être concerné.e.s.

Pour vous inscrire : répondre à ESS-PCF Janine Guespin [email protected]