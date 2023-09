Établissements culturels Mali, Niger, Burkina Faso : Il faut défendre l'art, la culture et le dialogue

Le gouvernement a annoncé qu’il faisait injonction à tous les établissements culturels de suspendre toute coopération avec des institutions ou ressortissants du Mali, du Niger, ou du Burkina Faso, maniant un chantage à la subvention.

Cette injonction est profondément choquante. Rompre les liens culturels, empêcher des artistes de s’exprimer en France, y compris sur la situation de leur pays et du monde, est une faute lourde et une décision indéfendable. Non content d’être inefficace, la diplomatie de la censure culturelle est une impasse.

Défendre la possibilité de l’art, de la culture et du dialogue, c’est agir pour la paix, pour la démocratie, pour l’humain.



Parti communiste français,

Paris, le 15 septembre 2023.