États généraux de l’information : gare au coup de com'

Demain, 3 octobre 2023, s’ouvriront les États généraux de l’information initiés par le gouvernement. L’information est un bien commun, indispensable pour la démocratie. Sa qualité ne peut être garantie que par le pluralisme et la liberté de la presse. Dans l’information se jouent nos représentations du monde, notre compréhension de ses contradictions, notre capacité à agir.

Or, l’état des lieux est préoccupant : concentration des médias entre les mains de quelques puissants propriétaires ; dénaturation de titres, de stations et de chaînes mises au service d’idéologies d’extrême-droite qui sapent les fondements de la République ; mises en cause de la protection des journalistes et de leurs sources ; marchandisation de l’information transformée en « contenus » ; attaques contre le service public ; insuffisance des aides publiques aux organes de presse indépendants ; puissance des stratégies de communication et saturation de l’information… Quelle information voulons-nous ?

Nous appelons les citoyennes et les citoyens de notre pays à se saisir de cette question à chaque occasion.

Les États généraux de l’information peuvent servir à faire semblant et à amuser la galerie ou bien à prendre des décisions utiles face aux grands enjeux de la presse et des médias.

Pour créer les conditions d’une démarche sincère, nous appelons le gouvernement à mettre un terme aux procédures bâillon visant des journalistes portant atteinte au secret des sources et à la liberté de la presse par l’intimidation.

Nous appelons le gouvernement à arrêter de défendre au Conseil européen une position qui légitime ces procédures au nom de la raison d’Etat.

Nous appelons à prendre de véritables mesures contre la concentration des médias, contre la dénaturation des titres de presse, pour le soutien aux médias indépendants des puissances d’argent, pour une information réellement pluraliste.

Pour une réappropriation populaire des médias, nous appelons le gouvernement à ouvrir un grand débat démocratique sur le rôle de la presse et des médias et sur notre rapport à l’information.

Pierre Dharréville, responsable de la commission Culture au PCF,

Paris, le 2 octobre 2023.